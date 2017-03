ACTUALIDAD DMD

LIBRES HASTA EL FINAL La asociación Derecho a Morir Dignamente pide apoyo para la Ley Sobre la Eutanasia



Tras meses de trabajo con expertos (profesionales sanitarios, juristas, bioéticos y representantes de la sociedad civil), el grupo parlamentario UP-ECP-EM presento por registro su Proposición de Ley sobre Eutanasia en el Congreso de los Diputados.



En estos momentos la situación es que el próximo día 21 de marzo Unidos Podemos, en Marea y En Comú Podem proponen al Pleno del Congreso de los Diputados la toma en consideración de la Ley Orgánica sobre la Eutanasia para que se debata en Comisión, se enmiende el texto presentado y finalmente se presente en otoño para su votación.



Para que la ley se debata es imprescindible el voto a favor del PSOE (84 diputados), que junto a Unidos Podemos, confluencias y Compromís (71), Esquerra Republicana (9), Convergencia (8), PNV (5) y Bildu (2) sumarían una mayoría de 179 votos.



Suponemos que PP (134), UPN (2) y Foro (1) votarán en contra, pero sería importante que Ciudadanos (32) al menos se abstuviera en aras de alcanzar un consenso lo más representativo posible del más del 80% de la ciudadanía que apoya la regulación de la eutanasia (que serían 245 votos a favor). Desde hoy mismo pondremos en marcha una campaña de apoyo a la ley sobre la eutanasia con la publicación de la página web www.libreshastaelfinal.org, donde encontraréis un argumentario y la información sobre la tramitación de la ley.



¡La aritmética parlamentaria nos ofrece una oportunidad! ¡Aprovechémosla!

PROPUESTA DE LEY SOBRE EUTANASIA Y SUICIDIO ASISTIDO DMD celebra el proyecto de ley orgánica sobre la Eutanasia y pide a los partidos políticos que la apoyen



19 de enero de 2017. La Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (DMD) celebra el proyecto de ley orgánica sobre la Eutanasia que el grupo parlamentario Unidos Podemos (UP) y Confluencias ha registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados. Esta iniciativa es la primera oportunidad real de regular en el Estado español un derecho sobre el que existe una amplia demanda social en todos los países desarrollados y un primer paso para el reconocimiento de la libertad de toda persona a decidir cuándo y cómo finalizar su vida, con todas las garantías.



UN TRIBUNAL FEDERAL ALEMANA PIDE AL ESTADO QUE LEGISLE SOBRE EUTANASIA El Tribunal Federal de lo Administrativo (BVerwG) de Alemania determinó hoy (02.03.2017) que el Estado no debe impedir el acceso a una dosis letal de anestésicos a aquellos pacientes "graves e incurables" que deseen suicidarse de forma "digna e indolora".



La corte subrayó en un comunicado que su sentencia se refiere a casos "excepcionales y extremos" ya que, según la ley de sustancias narcóticas, está prohibido proporcionar dosis mortales a personas que tienen por objetivo suicidarse. No obstante, argumentó que el derecho de autonomía del individuo reflejado en la Constitución incluye la opción de todo enfermo "grave e incurable", con una "situación de dolor inaguantable" y sin alternativas, a elegir cómo y cuándo quiere morir.

EUTANASIA, EMPIEZA EL DEBATE Los partidos abren la discusión sobre la despenalización del suicidio asistido



"¿Qué hubiera querido mi madre? Decidir qué día iba a morir, reunirnos a todos y despedirse. Sabiendo cómo y cuándo. Ella no quería seguir viva así. Tuvo tres meses extra de tremenda crueldad", explica Nuria Vera, hija de Montserrat Voltà, enferma de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), en La Vanguardia. Su madre tuvo que vivir durante semanas atragantándose hasta con su saliva hasta que accedieron a sedarla. A este caso y otros muchos solo se les puede dar respuesta con una ley de eutanasia. Ya hay un proposición de ley registrada, y varios parlamentos autonómicos han votado pedir al Congreso que se despenalice la muerte asistida. "Empieza el debate"

JxSí, PSC, CSQP y CUP UNEN FUERZAS PARA PEDIR LA DESPENALIZACIÓN DE LA EUTANASIA EN EL CONGRESO Registran una proposición de ley conjunta en el Parlament que quieren defender juntos ante la cámara baja



La propuesta, impulsada por la Plataforma per Dret a Morir Dignament (DMD) para presentar a la Mesa del Congreso, consta de un artículo único en el cual se modifica el apartado 4 del artículo 143 de la ley del Código Penal. En relación a esta propuesta la Asociación DMD organizó una mesa redonda en Barcelona.



Unas 160 personas asistieron a la Mesa Redonda de Partidos Políticos sobre la despenalización de la eutanasia el pasado 24 de febrero. Participaron también ocho exdiputados que en momentos anteriores defendieron la despenalización en el Congreso de los Diputados o en el Parlament de Catalunya, y representantes de les Partidos Catalanes que han presentado conjuntamente en el Parlament su propuesta de despenalización.

CATAÑUNYA, UN PASO HACIA LA DESPENALIZACIÓN. El pasado 26 de enero, el Parlament ha discutido y aprobado la Moción sobre el derecho a la muerte digna.







Con la aprobación de dicha Moción, el Parlament insta al congreso a modificar el Código Penal para despenalizar la eutanasia y la ayuda al Suicidio. También se insta al Gobierno de Catalunya a avanzar con medidas concretas en cuatro direcciones:



Creación de un Observatorio de la Muerte, Promoción del Documento de Voluntades Anticipadas, Acceso universal a los cuidados paliativos y Formación del personal sanitario en derechos del paciente



Especialmente emocionante para las personas de DMD-Catalunya, al finalizar la votación, fue el aplauso del Parlament en reconocimiento al trabajo realizado por la asociación.



La noticia ha tenido eco en los medios de comunicación como el artículo y el video publicados en El País.





Eutanasia, ¿estamos preparados?

Varias iniciativas parlamentarias han vuelto a poner sobre la mesa el debate de la eutanasia.



El 12 de enero del 2018 se cumplirán 20 años de la muerte de Ramón Sampedro, el marino gallego aquejado de tetraplejia que puso voz y rostro en este país al debate de la eutanasia. A lo largo de estas dos décadas, el derecho a morir dignamente ha seguido siendo un asunto de discusión tan incómodo e inevitable...



ASTURIAS APRUEBA SU LEY DE MUERTE DIGNA El Principado de Asturias ha aprobado esta semana su de Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida. La norma regula derechos ya reconocidos como la libertad de paciente para decidir sobre los tratamientos que se le aplican, la importancia del Testamento Vital o el acceso los cuidados y la sedación paliativa. Pero como explica en una entrevista Luis Javier Rodríguez Morán, presidente de DMD Asturias, mientras no se despenalicen la eutanasia y el suicidio asistido este tipo de leyes no cambian prácticamente nada. Aun con ellas, morir bien depende poco de la voluntad del paciente y mucho del personal sanitario que lo atienda.



"El Principado regula la muerte digna"

"Mientras se penalice la eutanasia, las leyes autonómicas no aportan nada"

"MORIR BIEN NO DEBE DEPENDER DEL MÉDICO QUE TE TOQUE"





Mª José Alemany, como miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, lucha para que el final de la vida se ajuste a la voluntad



«El derecho a la vida que protege la Constitución lleva aparejado el deber de respetar la vida ajena, pero no el deber de vivir contra la propia voluntad en condiciones penosas», apunta Alemany. «El Estado debe proteger la vida, pero no imponer el deber de vivir en todas las circunstancias. Nuestra asociación tiene el fin primordial de promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida y a elegir, libre y legalmente, el momento y los medios para finalizarla. Defendemos el derecho de los enfermos terminales e irreversibles a morir pacíficamente y sin sufrimientos, si éste es su deseo expreso».



LA LLAMA DE SAMPEDRO SIGUE ENCENDIDA Los amigos que dieron continuidad a su lucha presentarán el sábado el nuevo colectivo DMD Barbanza



Falleció el 12 de enero de 1998 y, desde entonces, los amigos de Ramón Sampedro han sabido mantener viva su lucha para reclamar la eutanasia como un derecho personal. El próximo domingo volverán a reunirse, como siempre por estas fechas, en la playa de As Furnas. Allí, en el mismo lugar en el que Sampedro falleció en vida tras un golpe desafortunado...





MÉXICO AVANZA POR LA MUERTE DIGNA La nueva Constitución de Ciudad de México, que se aprobará durante los primeros meses de 2017, recogerá el derecho a una muerte digna. Los legisladores que redactan esta Carta Magna han aprobado incluirlo como una parte integral de la autonomía y autodeterminación del ciudadano en su artículo 11. Aunque el diputado que propuso esta redacción lo ha descrito como un primer paso hacia la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido, todavía no está claro cómo –ni cuándo– se articulará el nuevo derecho. Si se ratifica la nueva constitución, debería empezar un proceso que regule qué casos están permitidos y bajo qué circunstancias. Según varios medios de comunicación, la Iglesia católica mexicana ha calificado este cambio legislativo de “bodrio” y a la ciudad, que también incluye el derecho al aborto, de “asesina”. Otros esperan que esto ayude a extender el derecho a disponer de la propia vida a todo el país en los próximos años.



“Estoy muerta en vida y fallecer sería un descanso para mí” La socia de DMD Larraitz Chamorro, enferma de ELA, exige una sedación paliativa y denuncia su situación a los medios de comunicación. DMD apoya su decisión y ha elaborado un comunicado argumentando los porqués.



"QUIERO QUE ME DEJEN MORIR CUANDO YO LO DECIDA" "Sé cómo terminan los pacientes de ELA, con una dependencia total de su familia y sin movilidad. No quiero acabar así", asegura a eldiario.es



"¿Por qué no podemos acabar con nuestra vida de manera digna si ésta se convierte en un infierno?", se pregunta José Antonio Arrabal. El verano del año pasado le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Esta enfermedad le ha ido incapacitando progresivamente y ahora su gran temor es quedarse sin la movilidad...





JORNADA MUNICIPALISTA DE DMD EN BARCELONA ¿Cómo pueden los Ayuntamientos contribuir a defender el derecho a una muerte digna?.







El 2 de noviembre, día internacional de la muerte digna, representantes de DMD de Barcelona, Bilbao, Girona, Lleida, Madrid, Pamplona, Tarragona, Valencia, Galicia, Salamanca y Zaragoza expusieron en el Col·legi de Periodistes de Barcelona las diferentes maneras de facilitar información a la ciudadanía sobre el Documento de Voluntades anticipadas por parte de las respectivas instituciones autonómicas y municipales. Pese a que los ayuntamientos no tienen competencias específicas en este ámbito, la reflexión conjunta permitió valorar las posibilidades que tienen las corporaciones locales per elaborar información sobre cómo se muere, emprender campañas divulgativas sobre el derecho a una muerte digna y dar facilidades para registrar los Documentos de Voluntades anticipadas en las oficinas municipales centrales o de distrito, un aspecto importante especialmente en municipios de pequeñas dimensiones. Con estos objetivos se formuló la propuesta de crear una red de municipios con el fin de coordinar los esfuerzos para conseguirlos.

Y AL FINAL, LA MUERTE... FIN Último programa de la nueva temporada de Tabú, dirigido por Jon Sistiaga, en #0, televisión de pago de Movistar..



Se trata del último capítulo del reportaje ‘Y al final, la muerte’, en donde se trata este tabú, desde diferentes perspectivas y experiencias, y pretende dar luz a un tema que siempre permanece en la sombra como es el tema de la muerte.



Amplio reportaje sobre los últimos días de Antonio Aramayona.







Amplio reportaje sobre los últimos días de Antonio Aramayona.



"PONER FIN A MI VIDA ES UN ACTO DE AMOR A MÍ MISMO"

Antonio Aramayona En silla de ruedas desde 2007, decidió poner fin a su vida porque creyó que había llegado el momento, que era hora de cerrar los ojos y descansar



SALVADOS. La Buena Muerte

Y AL FINAL, LA MUERTE. Primer programa de la nueva temporada de Tabú, dirigido por Jon Sistiaga, en #0, televisión de pago de Movistar..



Se trata del primer capítulo del reportaje ‘Y al final, la muerte’, en donde se trata este tabú, desde diferentes perspectivas y experiencias, y pretende dar luz a un tema que siempre permanece en la sombra como es el tema de la muerte.



DMD ha participado en su elaboración y creemos que el resultado ha sido muy positivo, por lo que te animamos a que lo veas y lo difundas.







El video consta de tres partes que puedes ver en Youtube



COMPARECENCIA DMD-CATALUNYA EN LA COMISIÓN DE SALUD. El pasado 23 de junio, DMD-Catalunya compareció ante la Comisión de Justicia del Parlament para reclamar, en defensa del derecho a morir dignamente, cambios legislativos para conseguir la despenalización de la eutanasia. En este camino seguimos trabajando.



El 13 de octubre, volvimos a comparecer en el Parlamento, esta vez ante la Comisión de Salud, también en defensa de la muerte digna, pero en este caso para reclamar la aplicación de mejoras realizables en el marco legal existente.

¿ES LÍCITO OTORGAR A NIÑOS EL DERECHO A MORIR? La ley belga de eutanasia a menores con capacidad demostrable para la toma racional de decisiones no supone negar a nadie el derecho a vivir. Otorga el derecho de morir a personas que pueden tener motivos razonables para querer ejercerlo



Desde 2002, la legislación belga permite a adultos que padezcan enfermedades terminales o incurables pedir a un médico la administración de la eutanasia. En febrero de 2014, el parlamento belga eliminó el requisito de ser adulto para pedir la aplicación de la ley, y se generó un escándalo.



El mes pasado, por vez primera, un menor de edad pidió y recibió la eutanasia; como era de prever, las protestas se reavivaron.

EL INCÓMODO DEBATE DE LA MUERTE DIGNA: "PAPÁ, RÍNDETE." Pacientes, familiares y profesionales creen que ha llegado la hora de hablar de la muerte con naturalidad. ‘La Marea’ se adentra en algunas historias personales: “Yo no quiero sufrir ni quiero que mis hijos sufran por mí”, dice Ana mientras realiza su testamento vital.



“Papá está muy mal, es cuestión de horas. Si quieres despedirte de él, ven ya”. Alicia recibió la llamada que tanto temía. Era un día de mucho curro. Suelta los bártulos del trabajo y coge el coche volando. La separan de su padre seis horas. Granada-Plasencia. Es el viaje que Alicia sabía que haría pero que nunca quería haber hecho. Seis horas con la muerte al lado. La radio está en silencio. Sólo se oye el rugido monótono del motor.

LEY DE MUERTE DIGNA DE EUSKADI.

El Parlamento Vasco aprueba la Ley de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida.



Euskadi es la séptima autonomía con una norma específica sobre la muerte digna.



La nueva ley no menciona la eutanasia ni el suicidio asistido. Se trata, como ya han hecho otras comunidades autónomas, de una norma que insiste en proteger los derechos que ya recoge la ley estatal de autonomía del paciente, de 2002. Entre ellos, recoge el derecho a rechazar el tratamiento o el soporte vital.





MI ÚLTIMO ARTÍCULO, PARA TI.

Antonio Aramayona Quien ama incondicionalmente vivir no teme morir. De ahí que sea radicalmente ajeno a la vida que la obliguen a pervivir contra su voluntad.



Cuando estés leyendo estas líneas, ya habré muerto. He decidido finalizar mi vida, ejercer mi derecho inalienable a disponer libre y responsablemente de mi propia vida.



Te preguntarás por qué, a qué viene esta decisión tan inusitada. De hecho, no soy un enfermo terminal, no me han detectado una enfermedad grave e incurable. Tampoco estoy deprimido. Simplemente, ha llegado mi momento de morir. Es el momento justo de morir. Ni demasiado pronto. Ni demasiado tarde. Es el momento justo de quedar abrazado a mi muerte libre, a esa muerte -como dice Nietzsche- que viene a mí porque yo quiero.

NUEVO IMPULSO A LA DESPENALIZACIÓN DE LA EUTANASIA. La Asociación Derecho a Morir Dignamente comparece ante la Comisión de Justicia del Parlament y consigue un amplio apoyo de los partidos a la despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio.



El 23 de junio, Isabel Alonso, presidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD-Catalunya) y José María Mena, ex fiscal jefe del Consejo Superior de Justicia de Cataluña, han comparecido ante la Comisión de Justicia del Parlament, presidida por el Honorable Señor Germà Gordó i Aubarell, para reclamar la despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio, cuando una persona con enfermedad grave lo solicita libremente.

Isabel Alonso

Presidenta de l’Associació DMD-Catalunya

MORIR RABIANDO

Rosa Montero Vino un médico, nos tranquilizó, nos ayudó. Desde que llegó a casa, como un ángel de luz, mi querido enfermo pudo descansar.



Por desgracia estoy segura de que muchos de los que me estáis leyendo habéis tenido que sobrellevar la muerte de alguien muy querido. A veces los fallecimientos son repentinos, pero lo habitual es tener que acompañar a la persona amada en la lenta y amarga travesía del desfiladero. En ocasiones, ese tránsito final es un martirio. Lo he vivido de cerca.



uando busqué, desesperada, los cuidados paliativos que te ofrecía el sistema, resultó que tardaban bastante tiempo en llegar, que después de todo no eran tan paliativos y que no funcionaban ni en los fines de semana ni en las fiestas, como si los agonizantes no tuvieran el derecho de agonizar en esos días. En mi total congoja, cuando cada hora que pasaba era un sufrimiento, acerté a llamar a la asociación DMD, Derecho a Morir Dignamente. Vino un médico, nos habló, nos tranquilizó, nos ayudó. Desde que llegó a casa, como un ángel de luz, mi querido enfermo pudo descansar.

CASO AVILÉS Toda la información sobre el juicio de Avilés:.



Con la intención de facilitar el acceso a la información relacionada con el juicio de Avilés la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente ha creado esta sección.



Accediendo podrás encontrar el comunicado de DMD posterior a la rueda de prensa del día 25, artículos publicados en los diferentes blogs en los que participa DMD y las noticias relacionadas con este juicio publicadas en los medios de comunicación



NO QUIERO MORIR COMO DIOS MANDA

La Opinión de Carles Francino "Porque dado que la muerte es inevitable, al menos que no tengamos que morir como Dios manda sino como queramos nosotros."



LA VENTANA

12/05/2016 A partir del minuto 44 "Holanda autoriza la eutanasia a una paciente con estrés postraumático que los psiquiatras consideran irrecuperable"



LA APLICACIÓN DE LA LEY PUEDE RESULTAR CONTRARIA A LA CAUSA DE LA JUSTICIA

Fernando Soler Del enorme temor y sufrimiento ocasionado por el miedo da idea, a cualquiera que no lo mire desde la soberbia, el enclaustramiento en su domicilio durante nada menos que 10 años.



La Audiencia Provincial de Zaragoza acaba de condenar a dos años de cárcel a Ignacio S. por haber ayudado a suicidarse a su madre, Isabel. La sentencia rebaja las peticiones del fiscal: nueve años inicialmente, luego seis. Comparada con la durísima petición del Ministerio Fiscal, la relativa benignidad de la sentencia pudiera trasmitir una sensación de cierto alivio, máxime porque, al carecer Ignacio de antecedentes penales, queda en suspenso su ingreso efectivo en prisión.



Sin embargo, hay en el proceso y en la sentencia misma varios elementos que generan honda preocupación. En primer lugar, resulta muy preocupante la falta de sensibilidad y sintonía ciudadana del Ministerio Fiscal, al parecer empeñado en hacer recaer el máximo peso de la ley sobre un ciudadano cuya conducta dista mucho de merecer el rechazo de una opinión pública bien informada. Este caso ilustra una realidad conocida: de la aplicación rígida de la ley puede seguirse una injusticia.

PESADILLA INNECESARIA EN ZARAGOZA

Antonio Aramayona Por culpa de no estar legalizada en España la eutanasia; he tenido que hacérmela yo.



Dolor, lobreguez, amor, aflicción, impotencia, pesadilla. Estas son algunas de las sensaciones producidas tras la lectura de la Sentencia núm. 85/2016 de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza.



Ya olía a primavera y los días ofrecían más luz, camino ya del solsticio de verano, cuando una tarde de abril Ignacio volvió a escuchar de labios de su madre, Isabel, su deseo de morir: "Hijo mío, ayúdame a morir, quiero morir". Y a Ignacio se le nubló la vista, sintió una fuerte punzada en el esternón y seguramente no pudo contener el llanto.



Su madre dormía en un sillón del cuarto de estar debido a los dolores de espalda y a la úlcera que tenía en una pierna...

DISPONIBILIDAD DE LA PROPIA VIDA;

UN DERECHO QUE CONSEGUIR

Carlos Barra Las Cortes Generales deberán legislar más pronto que tarde una norma que permita a las personas ser libres hasta el final.



El ser humano ha ido consiguiendo a lo largo de la historia el reconocimiento y, en consecuencia, el ejercicio de numerosos derechos; estos fueron siempre fruto de sus reivindicaciones y luchas contra lo previamente establecido. Sin duda, fue la consecución de la libertad, auténtica seña de identidad de una democracia real y de calidad, lo más importante.



Conseguida la libertad, parece razonable pensar que el camino hacia la total autonomía de la persona en la toma de decisiones en relación a todo aquello que afecta a su existencia, no debiera presentar ningún obstáculo; más la realidad muestra que esto no es así en nuestro país.

ANTE LA PRIMERA SENTENCIA POR EL ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO PENAL DESDE SU APROBACIÓN EN 1995 DMD denuncia una vez más los efectos perversos del artículo 143 del Código Penal, por primera vez materializados en una sentencia condenatoria..



Es inadmisible en una sociedad democrática, respetuosa con los Derechos Humanos, que se condene a dos años de cárcel una conducta que el propio tribunal considera movida por “el sentimiento de cariño y respeto a la persona", "lo que llevó al procesado a causar la muerte de su madre a "cumplir la voluntad de aquella para acabar con su sufrimiento" y la considera compatible con “un acto de amor”. Más inadmisible por el hecho de que esta rígida aplicación de la ley sólo ha sido posible por la honestidad del ahora condenado al confesar espontáneamente su participación en el suicidio de su madre. La sentencia condena así dos conductas que la sociedad en su conjunto respeta: altruismo y sinceridad. Por ello, resulta especialmente preocupante la falta de sensibilidad y sintonía del Ministerio Fiscal con la opinión mayoritaria de la ciudadanía calificando tales conductas como homicidio con agravantes, merecedor de 9 años de cárcel. Si para los magistrados resulta "estremecedor" el relato de los hechos, para DMD y para la sociedad en general, lo estremecedor es que la sentencia considere exclusivamente amparado por el apartado 4 del artículo 143 del Código Penal, el sufrimiento físico y no el psíquico y moral, generalmente más intenso y de más difícil abordaje médico, máxime si como en el caso de Isabel tiene como síntoma el rechazo patológico a la ayuda médica. Sienta, en todo caso, un precedente muy grave y discriminatorio con quienes sufren una patología mental que no anula su voluntad. En lugar de amenazar a los ciudadanos con el Código penal, el Estado debería garantizar que las decisiones libres y responsables de personas para quienes la vida es ya sólo sufrimiento, puedan llevarse a cabo en condiciones de seguridad y acompañamiento profesional propios de una sociedad democrática, sin añadirles más sufrimiento. DMD muestra su respeto por Isabel y su hijo Ignacio y su solidaridad con todas las personas que, por culpa de una ley injusta y contraria a los principios constitucionales, se ven obligadas a seguir malviviendo en contra de su voluntad.

DMD analiza los programas electorales

La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha recopilado las promesas electorales de los principales partidos que concurren a las elecciones generales del próximo domingo 20 de diciembre. Destaca el silencio del PP, Unió y Coalición Canaria. En sus programas no hacen mención alguna a cuidados paliativos, eutanasia y testamento vital. El resto de partidos aborda la cuestión, exceptuando algunos casos, con ambigüedad y falta de concreción. DMD considera indispensable que se forme y se divulguen sobre los valores de la muerte digna. Para ello, hacen falta campañas de formación dirigidas a los profesionales y campañas de visibilización y concienciación dirigidas a la ciudadanía. Una prueba de la necesidad de estas iniciativas es el hecho de que solo 4 de cada 1.000 españoles ha hecho su testamento vital, un derecho recogido en la Ley de Autonomía del paciente (2002). DESCARGA EL DÍPTICO

Más de 300 personas reclaman en Sol una ley de muerte voluntaria La concentración, convocada por DMD Madrid, contó con el apoyo de decenas de entidades.



Más de 300 personas se han concentrado el domingo 15 de noviembre, en la Puerta del Sol, para reclamar al gobierno que surja de las próximas elecciones generales una ley de muerte voluntaria. La concentración empezó a las 12h., con un recuerdo a las víctimas de los atentados del pasado 13 de noviembre en París.

LOS PARTIDOS VALENCIANOS ANTE LA DESPENALIZACIÓN DE LA EUTANASIA DMD Valencia organizó el 3 de noviembre un debate político.



DMD Comunitat Valenciana organizó el 3 de noviembre un debate político sobre la despenalización de la eutanasia. La iniciativa, que también se ha realizado en DMD Catalunya y DMD Federal, persigue visibilizar, en vísperas electorales, el grado de sensibilidad sobre la cuestión de las diversas formaciones políticas, conociendo de primera mano cuáles son sus propuestas en torno al necesario debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido.



DMD considera que no conviene dilatar más el debate y que durante la próxima legislatura debe sustanciarse desde el Poder Legislativo, impulsado por el Ejecutivo que resulte de los comicios del 20 de diciembre.

LA EUTANASIA QUIERE ENTRAR EN CAMPAÑA DMD organizó, el 22 de septiembre el debate ‘Partidos Políticos y Eutanasia’.



Introducir la eutanasia en el debate político, sensibilizar a los partidos para que la incluyan en sus programas electorales y arrancarles el compromiso de que impulsarán y apoyarán una ley que regule la eutanasia en la próxima legislatura. Con este objetivo, la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha celebrado el debate ‘Partidos Políticos y Eutanasia’.







DMD invitó a los principales partidos con representación parlamentaria y a aquellos con más proyección de cara a las próximas elecciones generales. El Partido Popular, Convergència, Unió y el Partido Nacionalista Vasco excusaron su ausencia por problemas de agenda. Sí participaron PSOE, Izquierda Unida, Equo/Compromís, Podemos y Ciudadanos.

LA MUERTE BELLA DMD Madrid celebra un cineforum sobre la película danesa ‘Corazón silencioso’, recientemente estrenada en España. Casi a la vez, DMD Navarra organizaba uno similar en Pamplona.

Un momento del cineforum celebrado en los cines Golem de Madrid el pasado 10 de septiembre



La belleza fue lo más destacado de la película danesa ‘Corazón silencioso’, en el cineforum que Derecho a Morir Dignamente (DMD) de Madrid organizó el pasado 10 de septiembre en los cines Golem de la ciudad. La película, estrenada el pasado 4 de septiembre en España, no fue solo aplaudida por sus cualidades estéticas. La decena de personas que intervino tras el visionado, ante una sala llena, también valoró el buen tratamiento de su tema central, la eutanasia, y de los valores y conflictos que la rodean.

EL LEGISLATIVO DE CALIFORNIA APRUEBA LA LEY DE SUICIDIO ASISTIDO El gobernador debe ratificar o vetar una norma que supone un gran cambio a raíz del caso de la joven californiana Brittany Maynard.



El Legislativo californiano aprobó por primera vez una ley que regula el suicidio asistido en el estado más poblado del país. La iniciativa aprobada el viernes por el Senado californiano hace legal prescribir drogas para morir a aquellos enfermos terminales que lo soliciten conscientemente y que tengan un pronóstico de menos de seis meses de vida. La iniciativa no es ley aún, sin embargo. Falta la firma del gobernador, Jerry Brown, hombre religioso y en general prudente en cuestiones morales.

EL PARLAMENTO BRITÁNICO RECHAZA LA LEY SOBRE EL SUICIDIO ASISTIDO El proyecto de ley recibe 330 votos en contra frente a los 118 a favor.



El Parlamento británico ha rechazado este viernes por mayoría una proposición de ley para autorizar el suicidio asistido en Inglaterra y Gales, que habría permitido a los enfermos terminales recibir ayuda médica para morir. Ese año, el Parlamento rechazó una legislación parecida, si bien desde entonces han aumentado los casos de británicos enfermos que han recurrido a la Justicia para reclamar su derecho a morir con dignidad, así como los viajes a clínicas especializadas en el extranjero, como Dignitas en Suiza.